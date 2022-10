Energia: valore import da Russia +184% nel primo semestre 2022

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Triplica il valore dei flussi di import dalla Russia nel primo semestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021: 18 milioni di euro in totale. E l'84,62% del valore è generato proprio dagli scambi di gas, petrolio e carbone. Un dato che si riflette nell'impennata dei prezzi delle commodities energetiche, ma ad aumentare non è solo il valore. Nello stesso periodo cresce del 19,69% anche la quantità di importazioni dal Paese di Putin verso l'Italia, per un totale di 21,903 migliaia di tonnellate. È quanto emerge dalla presentazione del Libro Blu, il tradizionale bilancio annuale dell'Agenzia Dogane e Monopoli (Adm).

"Il rapporto economico tra Italia e Russia è caratterizzato da un saldo commerciale negativo", scrive l'Agenzia. L'export, infatti, evidenzia una diminuzione in valore pari al 17,74 % rispetto ai primi sei mesi del 2021. Il tonfo riguarda anche la quantità di merci scambiate: sono 368 migliaia di tonnellate, il 35,47% in meno. Il 30% delle esportazioni è costituito da macchine, apparecchi e congegni meccanici, il 5% da indumenti.

