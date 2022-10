Energia: Legacoop Toscana, extra-costi 190 mln a coop socie

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Ristori per gli aumenti dei costi energetici, gare d'appalto con basi d'asta dignitose, provvedimenti per la revisione dei prezzi dei servizi in appalto in essere. Queste le tre richieste urgenti che le cooperative aderenti a Legacoop Toscana, in presidio davanti alla prefettura di Firenze, rivolgono al nuovo governo e alla Regione Toscana.

Il sit in è stato organizzato dalla stessa Legacoop Toscana. Da un'analisi a campione condotta da Legacoop Toscana tra le cooperative aderenti emerge che gli aumenti dei costi dell'energia (utenze elettriche, gas metano, gpl e gasolio, carburanti) comporteranno sul bilancio 2022 extracosti superiori a 190 milioni di euro. "Non ci stiamo più!" è il grido di allarme lanciato da presidenti, soci e lavoratori delle cooperative toscane. Con loro, il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini, il presidente di Legacoop nazionale Mauro Lusetti, la presidente nazionale di Legacoopsociali Eleonora Vanni, il direttore nazionale di Legacoop Produzione e Servizi Andrea Laguardia e i responsabili dei Dipartimenti di Legacoop Toscana. Inoltre per il settore del welfare, Legacoop Toscana stima che in assenza di interventi il caro energia porterà a un aumento di spese per le cooperative sociali del 651%, con un impatto decisamente superiore al risultato di esercizio base che le cooperative si aspettano per l'anno in corso, mettendo così a rischio la tenuta del sistema. "Le cooperative in questi anni si sono trovate a fronteggiare una serie di strette ai capitolati di appalto - sottolinea il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini - Poi è arrivato il Covid e durante l'emergenza sanitaria, nonostante enormi difficoltà, i soci e i lavoratori non si sono tirati indietro continuando a garantire ogni giorno servizi fondamentali in settori essenziali: nel sociosanitario ed educativo, nella logistica, nei trasporti, nel manifatturiero, nelle pulizie". "L'Italia sta scivolando sempre più velocemente nella recessione, crescono angoscia e preoccupazione di imprese e famiglie - afferma il presidente di Legacoop nazionale Mauro Lusetti -. Si respira un clima di paura sociale che può diventare rabbia sociale. Servono perciò politiche urgenti, scelte coraggiose e misure per affrontare l'emergenza. Le nostre cooperative hanno continuato ad assicurare servizi essenziali durante la pandemia e affrontato con responsabilità e impegno le nuove difficoltà. Ma ora non ce la fanno più". (ANSA).