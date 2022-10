Corruzione: Anm, ingeneroso giudizio Ocse su assoluzioni

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "E' ingeneroso" il giudizio espresso dall'Ocse sull'applicazione da parte dell'Italia della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri, laddove ha segnalato il numero, eccessivo di giudizi conclusi con l'assoluzione, attribuendo questo risultato anche all' "asserita incapacità di Tribunali e Corti di compiere una lettura complessiva e non frammentaria delle prove indiziarie".Lo sostiene la giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati, secondo cui una simile osservazione "appare come il frutto di una considerazione non approfondita della realtà giudiziaria italiana, che si qualifica nel contesto europeo per la spiccata professionalità di una magistratura formatasi a livelli molto alti nella acquisizione e nella valutazione della prova indiziaria, anche in forza del contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata". "Gli approdi giurisprudenziali in tema di prova indiziaria - afferma il vertice del sindacato delle toghe- sono il precipitato di decenni di esperienza applicativa, ispirata da principi di garanzia che appartengono alla nozione di giusto processo di derivazione sia costituzionale che convenzionale. La capacità professionale dei magistrati, è appena il caso di ricordarlo, non si misura sui risultati di condanna ma sulla corretta e rigorosa applicazione delle regole dell'accertamento penale". (ANSA).