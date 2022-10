Confcommercio Milano,alzare contante può incentivare consumi

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - "L'elevamento del tetto del contante non è un'azione in contrapposizione con la digitalizzazione dei pagamenti e la diffusione di strumenti innovativi. Alzare il tetto del contante è una misura che può contribuire ad incentivare i consumi, in particolare anche per i big spender stranieri che da sempre scelgono l'Italia come meta turistica". Lo sottolinea il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri, commentando l'intenzione della nuova premier Giorgia Meloni di modificare il tetto del contante.

"A Milano il 45% dei pagamenti che si effettuano in negozi, ristoranti e presso qualsiasi altro esercizio commerciale o pubblico a Milano avvengono tramite Pos - ha aggiunto -.

L'innovazione digitale nel terziario è una realtà consolidata che non può essere messa in discussione. Quello del contante può diventare uno strumento emergenziale per incentivare i consumi".

