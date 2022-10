Autotrasporto:in Ue mancano 400mila autisti,in Italia 20mila

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Nell'autotrasporto, in Europa, mancano circa 400mila autisti, con punte massime nel Regno Unito (-100mila) e in Polonia (-80mila). In Germania ne mancano 80mila, in Francia 34mila, in Italia circa 20mila. E' quanto emerge da un rapporto del centro studi di Confcommercio, presentato al settimo forum internazionale di Conftrasporto-Confcommercio. Tuttavia emergono anche dati "incoraggianti", infatti il numero delle nuove patenti per guidare i Tir (CQC) rilasciate in Italia è in crescita costante.

Nel 2015 le nuove Carte di Qualificazione del Conducente merci erano 4.486; nel 2021 se ne sono raggiunte circa 14mila, e il 2022 sembra proiettato a un ulteriore aumento. (ANSA).