App Camera commercio Vicenza per 'dialogo' associati

(ANSA) - VICENZA, 26 OTT - Confcommercio Vicenza ha scelto la strada del digitale per rinnovare il dialogo con i propri associati e con il mondo del commercio, turismo e servizi. Il nuovo servizio, denominato "Info Impresa", è rappresentato da un'App, attraverso la quale è possibile informarsi sulle principali novità di interesse per la propria impresa, ma anche per usufruire di servizi dedicati e per avere un contatto diretto con gli esperti.

Con questa modalità innovativa, attraverso l'uso degli smartphone, l'associazione di categoria garantisce agli operatori del settore la possibilità di velocizzare la circolazione delle informazioni e dare risposte con un semplice click sulla schermo del telefonino. L'innovazione è stata "sposata" anche dalla Camera di Commercio di Vicenza, che in parte ha finanziato questo nuovo strumento attraverso i fondi del Bando unico annuale 2021. (ANSA).