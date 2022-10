++ Fisco: Ue, su tetto contante decidono Paesi, meglio basso ++

(ANSA) - BRUXELLES, 26 OTT - "Il contante deve essere disponibile". Sui massimali nel contesto dell'anti-riciclaggio "avevamo proposto dei tetti a livello Ue ma non ci sono accordi per ora, tocca agli Stati membri decidere. I tetti variano molto, si va dai 500 euro della Grecia a Paesi che non ce l'hanno. Come Commissione, preferiremmo dei massimali più bassi possibili". Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis rispondendo, in conferenza stampa, ad una domanda sulla proposta della Lega. "La proposta iniziale Ue era diecimila euro, ma ci sono opinioni diverse"; ha aggiunto Mairead McGuinnes, commissaria ai Servizi Finanziari. (ANSA).