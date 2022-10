Taxi: Cna, Firenze sia apripista per battaglia abusivismo

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - "Ho accolto con piacere le parole del sindaco Nardella all'assemblea Cna sulla necessità di un programma di superamento della deregulation del '98. Oltre a questo il settore del trasporto persone è afflitto da un altro dei problemi che Nardella si è reso disponibile ad affrontare con le imprese: la burocrazia opprimente, insostenibile che nel nostro comparto invece che contrastarla alimenta un'altra criticità, l'abusivismo. Serve fare una stretta collaborazione con Palazzo Vecchio, in modo da fare da apripista per altre città". Lo ha detto Marco Carraresi, presidente degli Ncc di Cna Firenze. Attualmente le autorizzazioni Ncc nella Città metropolitana di Firenze sono circa 800 e, si legge in una nota, "si stimano gli abusivi in circa 700 unità".

Secondo Carraresi senza interventi le conseguenze sono "evasione fiscale, concorrenza sleale e, nonostante il considerevole aumento del lavoro, l'impossibilità per le imprese di trasporto di crescere". (ANSA).