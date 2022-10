Rdc: Inps, a settembre per 1,16 milioni nuclei, 64% al Sud (2)

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - L'importo medio varia con il numero dei componenti il nucleo familiare e va, nel mese di settembre, da un minimo di 454 euro per i nuclei costituiti da una sola persona a un massimo di 736 euro per le famiglie con cinque componenti.

La platea dei percettori di Reddito e Pensione di cittadinanza è composta da 2,16 milioni di cittadini italiani, 208mila cittadini extra-comunitari e quasi 84mila cittadini europei.

Per i nuclei con presenza di minori (358mila, con 1,28 milioni di persone coinvolte), l'importo medio mensile è di 682 euro, e va da un minimo di 592 euro per i nuclei composti da due persone a 742 euro per quelli composti da cinque persone.

I nuclei con presenza di disabili sono 199mila, con 443mila persone coinvolte. L'importo medio è di 492 euro, con un minimo di 388 euro per i nuclei composti da una sola persona a 701 euro per quelli composti da cinque persone. (ANSA).