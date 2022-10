Meloni: Russo (Fi), su fisco, aiuti e ambiente idee del Cav

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Priorità assoluta alle misure per sostenere l'economia e le famiglie colpite dall'inflazione, riduzione della pressione fiscale estendendo la flat tax e la rivendicazione di voler guidare un governo 'politico', con una forte legittimazione popolare, dopo 11 anni di formule di compromesso. Un nuovo ecologismo che metta al centro l'uomo e non rappresenti più un limite allo sviluppo, un chiaro impegno per la libertà, contro ogni restrizione dei diritti di ciascuno, sicurezza e politiche per un diverso protagonismo femminile rilanciando servizi come gli asili nido gratuiti. L'ottimo intervento programmatico del presidente del consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati mette al centro e rielabora le idee e le proposte del presidente Silvio Berlusconi ed è il miglior viatico per cinque anni di un governo capace di dare risposte rapide, concrete e innovative ai problemi del Paese".

Così Paolo Emilio Russo, deputato di Forza Italia, in una nota.

