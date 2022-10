Meloni: De Luise, bene su fisco e imprese

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Abbiamo accolto con soddisfazione il riferimento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'importanza di commercianti e autonomi e in generale alla necessità di semplificare la vita alle imprese, sia sul piano burocratico sia su quello fiscale, sostenendo in generale lo sviluppo ed il lavoro delle attività economiche".

Così Patrizia De Luise, Presidente nazionale Confesercenti.

"Le imprese sono il motore del Paese e devono essere centrali nell'agenda del Governo. In particolare in questo momento, che vede la nostra economia attraversare nuovamente una fase difficile, condizionata dall'aumento delle tariffe energetiche e dalla corsa dell'inflazione. Una riduzione della pressione fiscale per famiglie e imprese è sicuramente un intervento utile a ripristinare il potere d'acquisto dei consumatori e rafforzare la resilienza del tessuto imprenditoriale. Bene anche l'ipotesi di una tregua fiscale per chi è in difficoltà: occorre ricostruire su nuove basi il rapporto tra contribuenti e fisco" . (ANSA).