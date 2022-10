Meloni: D'Attis (FI), bene su fisco, cartelle e pace fiscale

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Tra i punti del programma enunciati oggi alla Camera da Giorgia Meloni c'è una profonda riforma del fisco. Così il governo di centrodestra riuscirà a dare alle famiglie, ai lavoratori, agli imprenditori le risposte che attendono da anni. La riduzione delle tasse, la rottamazione delle cartelle, la pace fiscale, fondamentale per avere un 'fisco amico' e permettere così a chi si trova in difficoltà di regolarizzare la propria posizione, e la lotta all'evasione, accompagnata da una modifica dei criteri di valutazione dei risultati dell'Agenzia delle Entrate, sono misure fondamentali da portare avanti subito". Lo scrive in una nota Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia. "Meno tasse significa anche più crescita: la rivoluzione del sistema fiscale sarà fondamentale per agganciare la ripresa e aiutarci ad uscire da uno dei momenti più difficili della nostra storia. Da sempre Forza Italia si batte per andare incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese, soprattutto in questa fase complicata dovuta alle conseguenze della pandemia e del conflitto tra Russia e Ucraina. Ora il nostro impegno sarà massimo per portare a casa il risultato", conclude. (ANSA).