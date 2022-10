Inps: sale percentuale percettori single, sono il 47,1%

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Sono oltre 546mila le famiglie con un solo componente che a settembre hanno percepito il Reddito di cittadinanza, il 47,11% del totale (1.159.439 nuclei). E' quanto emerge dall'Osservatorio dell'Inps secondo il quale la percentuale è in crescita rispetto alla rilevazione su agosto (46,8%). Il dato è il risultato della scala di equivalenza e del reddito iniziale considerato che penalizza le famiglie numerose. Le famiglie con sei o più componenti con il reddito di cittadinanza sono 20.786 per 133.409 persone coinvolte e 722,82 euro medi a nucleo mentre quelle con cinque componenti con il sussidio sono 51.348 per 256.740 persone coinvolte e un assegno medio di 736,47 euro. (ANSA).