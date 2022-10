Inps: Rosario De Luca formalizza dimissioni da Cda

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Il Consigliere di Amministrazione dell'Inps Rosario De Luca, come anticipato nei giorni precedenti, ha rassegnato le sue dimissioni. "Il mio impegno in questi due anni e mezzo di intenso e proficuo lavoro con gli organi centrali Inps e con la struttura - ha detto secondo quanto riporta una nota - è sempre stato guidato da un grande spirito di servizio, mirato al miglioramento del sistema" .

Il Presidente Pasquale Tridico, i componenti del CdA e di Direttore Generale Vincenzo Caridi hanno ringraziato il dottor De Luca per il contributo di competenza e per gli stimoli dati alla gestione dell'Istituto e nelle relazioni con i suoi stakeholder in anni particolarmente complessi per il Paese.

Rosario De Luca ha svolto il suo incarico dal 15 aprile 2020, data di insediamento dell'attuale CdA Inps. De Luca, marito del ministro del Lavoro, Marina Calderone, aveva annunciato le dimissioni nei giorni scorsi sottolineando che la decisione era sta presa non per incompatibilità ma per lasciare spazio all'impegno di altri. (ANSA).