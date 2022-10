Governo: tributaristi, buon lavoro al presidente Meloni

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Il Presidente dell'Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, ha scritto al neopresidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni una lettera di congratulazioni e di auguri di buon lavoro, estesi a tutto il Consiglio dei ministri, ma "nella missiva è contenuto anche un preciso impegno, sempre nell'interesse generale, alla collaborazione con il nuovo Esecutivo". Lo si legge in una nota, in cui si evidenzia la "piena disponibilità dell'associazione di rappresentanza professionale, che mi onoro di presiedere, a collaborare con le Istituzioni governative al fine di contribuire al raggiungimento dei condivisibili obiettivi.

L'impegno dell'Istituto nazionale tributaristi, in linea con gli scopi statutari, vuole evidenziare come ogni singola organizzazione professionale possa, nell'ambito del proprio settore, essere portatrice di conoscenze ed esperienze utili per la nazione, sempre nell'interesse generale tralasciando egoismi di categoria, che in questo particolare momento storico devono essere più che mai evitati." Il numero uno dell'Int dichiara: "Riteniamo che già dalla prossima legge di bilancio si possano dare importanti indicazioni in tema di semplificazione fiscale e riduzione della pressione tributaria, presenteremo ai ministeri economici le nostre proposte, improntate all'interesse generale e già anticipate nel corso della discussione sulla legge di riforma tributaria, in particolare su Irap, compensazioni e cartelle di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Non di meno torneremo a porre l'accento anche sulla necessità di attuare interventi all'insegna dell'equità, non solo in ambito tributario, ma anche nel settore del lavoro autonomo professionale", termina la nota. (ANSA).