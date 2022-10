Governo: commercialisti,parole premier apprezzabili su fisco

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Il discorso pronunciato stamani alla Camera dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della seduta per il voto di fiducia al Governo, in materia fiscale coglie molte delle proposte avanzate dal Consiglio nazionale e, anche per questo, è particolarmente apprezzabile".

Lo afferma il presidente dei commercialisti italiani Elbano de Nuccio, evidenziando che "su temi quali l'attenzione alla composizione dei nuclei familiari anche quale misura di contrasto al calo demografico, la revisione della flat tax, l'introduzione di misure straordinarie per consentire ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni tributarie in un congruo periodo, la riduzione del cuneo fiscale e contributivo, l'introduzione di incentivi per l'assunzione e il potenziamento di misure per il sostegno dell'innovazione tecnologica, il Consiglio nazionale non solo è pienamente concorde, ma mette a disposizione le competenze dei commercialisti per modificare in modo efficace ed efficiente l'intero sistema tributario" Anche sul fronte del contrasto all'evasione fiscale, il vertice dei professionisti ribadisce come essa debba "essere di sostanza, superando le attività accertative che sovente si basano sull'interpretazione postuma o distorta di norme non chiare, perseguendo le vere condotte di macro evasione". I commercialisti, chiosa de Nuccio, "sono pronti ad offrire il loro apporto tecnico, sui temi enunciati dal presidente del Consiglio e su molti altri, e confidano che queste preziose competenze sapranno essere adeguatamente valorizzate dal Parlamento e dal Governo appena insediati".

(ANSA).