Fisco: sgravi indebiti, sequestrati 100mila euro ad azienda

(ANSA) - LUCCA, 25 OTT - I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Lucca hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per oltre 100.000 euro nei confronti di una società attiva nel settore dell'edilizia e dei suoi amministratori per indebite compensazioni di crediti d'imposta. Le indagini hanno permesso di appurare che, da febbraio a ottobre 2021, la società ha portato in compensazione crediti connessi a presunto consumo di gasolio per autotrazione, ma che gli stessi sarebbero da considerarsi inesistenti. E' stato, infatti, riscontrato, grazie anche all'Agenzia delle Dogane, che la società in questione non risultava aver mai presentato all'Ufficio competente istanze per il riconoscimento di tali benefici fiscali e pertanto non poteva aver maturato i relativi crediti d'imposta poi indebitamente utilizzati in compensazione di debiti erariali. Sequestrate disponibilità bancarie, un autocarro del valore di oltre 40mila euro e un motociclo. (ANSA).