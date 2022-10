Export:Venezia-Rovigo,boom import penalizza saldo (-3,8 mld)

(ANSA) - VENEZIA, 25 OTT - Sono andate bene le esportazioni delle imprese del veneziano e del rodigino (il perimetro della Camera di Commercio) nel primo semestre 2022, (+35,3%)m ma è addirittura volato il valore delle importazioni volano, +107,1%, a causa dell'aumento dei prezzi. Il saldo import-export del sistema è così negativo per 3,88 miliardi di euro, con un contributo all'import che sale al 23% sulla quota regionale (15,7% la quota import nel primo semestre 2021) a causa dell'aumento del valore delle importazioni di gas naturale Sono i dati diffusi dalla Camera di Commercio Venezia-Rovigo. Nonostante non sia possibile una quantificazione a livello di singola provincia, a livello regionale si rileva che nel primo semestre 2022 l'import veneto cresce, su base annua, del 41,2% in valore, mentre le quantità aumentano solo del'8,3%, a comprova del forte impatto dell'aumento delle quotazioni internazionali dei prodotti energetici e delle materie prime. (ANSA).