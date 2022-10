Energia green, Confindustria Spezia chiede fondi a Regione

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 OTT - "Confindustria La Spezia chiede a Regione Liguria di considerare con urgenza la necessità di mettere a disposizione del nostro tessuto economico risorse finanziarie 'ad hoc' per sostenere le aziende interessate alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile". L'appello è stato lanciato dal vicepresidente di Confindustria La Spezia Alessandro Laghezza, nel corso di un seminario organizzato dall'associazione degli industriali spezzini sulle opportunità della transizione energetica per le imprese. Al centro della tavola rotonda il caro energia, le comunità energetiche e gli investimenti sulle fonti rinnovabili. "Nonostante i numerosi vantaggi derivanti dagli impianti di produzione di energia rinnovabile, in Italia ci sono ancora non pochi ostacoli burocratici nell'iter di installazione. Oggi dobbiamo fare squadra: governo, enti locali, istituzioni, associazioni e aziende per contrastare un periodo congiunturale negativo che auspichiamo tutti termini in breve tempo". Tra i diversi interventi, quelli dei rappresentanti di tre aziende del territorio. La società benefit Integra è nata all'interno del Gruppo Laghezza, che si occupa di logistica, "per affrontare i processi di transizione ecologica - ha spiegato il manager Luca Bergonzoli -. Occorre nel settore della logistica valutare al meglio scelta dei carburanti alternativi. Se si potesse fare sistema tra le grandi realtà presenti alla Spezia, dal porto alla cantieristica, passando per l'industria e il turismo, per fare scelte condivise sul tema della scelta e produzione dei carburanti alternativi, massimizzeremmo i processi evitando dispersione di risorse". Ettore Antonelli della Società Acquedotti Tirreni ha raccontato come l'impresa, grazie al contributo regionale, abbia realizzato un campo fotovoltaico con una potenza di 1224 pannelli per 450 kwh. "La vera difficoltà, a causa dei tempi della burocrazia e dei permessi, è stata quella di rimanere nei 18 mesi previsti per non perdere il finanziamento. Occorrerebbe poi per aiutare le imprese sostituire la fideiussione bancaria a una fideiussione assicurativa. In 13 mesi abbiamo risparmiato 170 mila euro di bollette. L'impianto è costato mezzo milione e contiamo di rientrare nell'investimento in due anni anziché dieci". Anche nel settore della nautica il fotovoltaico può fare la differenza. È il caso di Sanlorenzo yacht che sta adeguando le sue sedi di Ameglia, La Spezia, Massa e Viareggio in questa direzione. "L'obiettivo - ha spiegato Paolo Bertetti - è di arrivare a una produzione di energia pulita del 55 per cento, partendo da quasi il 30 per cento attuale". (ANSA).