Confindustria Assafrica, Africa è continente del futuro

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Il nostro lavoro è quello di ribaltare una certa narrazione e spiegare come l'Africa sia il continente del futuro, e questo più essere fatto utilizzando il settore privato". Lo ha dichiarato Ruggero Aricò, vicepresidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, intervenendo all'ItalAfrica Strategic Symposium, convegno internazionale organizzato a Roma il 25, 26 e 27 ottobre da CeSI - Centro Studi Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact con il supporto della Farnesina.

"Quello che stiamo cercando di fare è creare opportunità di business tra aziende italiane e Paesi africani, perché crediamo che il settore privato possa fare leva sull'esperienza per costruire opportunità in Africa", ha spiegato Aricò, sottolineando come priorità la trasformazione digitale e la transizione energetica. (ANSA).