Camera commercio e Comune: l'antica Luni nei percorsi Unesco

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 OTT - Non solo Cinque Terre, Golfo dei Poeti e Sarzana. La provincia spezzina punta ora sulla valorizzazione dell'area archeologica di Luni in chiave turistica e sul marketing digitale strutturato per farla conoscere ai visitatori internazionali. Su questo punto è stata firmata oggi un'intesa tra Camera di Commercio e Comune di Luni che ha l'Unesco come elemento di raccordo. Da una parte la rete Mirabilia, che promuove i territori con patrimoni Unesco meno battuti dal turismo di massa, dall'altra la Riserva di biosfera dell'Appennino Tosco Emiliano, di cui Luni fa parte come unico territorio ligure.

"L'accordo triennale con Luni, per il quale mettiamo a disposizione risorse per 26 mila euro, punta su una destinazione culturale meno conosciuta, ma dalle grandi potenzialità - spiega Davide Mazzola, vicepresidente dell'ente camerale spezzino -.

Prevediamo ricadute positive per l'intera economia locale". La Camera di commercio offrirà inoltre consulenza all'amministrazione per favorire l'accesso a bandi del Pnrr.

"Abbiamo puntato sulla zona archeologica di Luni ed in particolare sull'anfiteatro - ricorda Alessandro Silvestri, sindaco di Luni - e la risposta di Camera di Commercio è stata pronta e concreta. Ciò costituisce il miglior riconoscimento della bontà delle nostre scelte ed il miglior incentivo ad andare avanti su questa strada". (ANSA).