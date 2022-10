Auto: Cna Lombardia, irrazionale puntare solo su elettrico

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - "Siamo favorevoli alla transizione ecologica, ma è irrazionale puntare quasi esclusivamente sulla tecnologia elettrica. I costi sociali ed economici sono forse di gran lunga superiori ai benefici in termini di sostenibilità".

Lo sostiene Cna Lombardia, ricordando che solo lo 0,4% degli autoveicoli sulle strade della regione è elettrico e che le imprese del comparto sono 13.'020, con oltre 55mila addetti e un valore aggiunto generato superiore ai 3,6 miliardi di euro.

I dati sono stati illustrati nell'ambito dello studio 'la filiera dell'Automotive in Lombardia' realizzata grazie alla collaborazione con il Centro Studi Sintesi. "In cima ai pensieri di Cna Lombardia ci sono gli interessi del comparto e la sua transizione ecologica - spiega il presidente di Cna Lombardia, Giovanni Bozzini -: ci vogliono, sì, incentivi, investimenti pubblici e politiche di formazione e accompagnamento alle nuove tecnologie sia per imprenditori sia per lavoratori, ma ci vuole anzitutto una forte flessibilità ideologica, un certo pragmatismo. All'allarme lanciato dagli industriali del settore si aggiunge il nostro, che intende parlare a nome di tutta la filiera, industriale, artigiana e di servizio alla comunità".

Per Bozzini, "appare imprescindibile aprire una discussione politica non tanto sugli obiettivi di sostenibilità enunciati a livello comunitario, ma sulle modalità e sulle vie con cui raggiungerli. Puntare solo sulla tecnologia elettrica appare irrazionale perché i costi sociali ed economici dell'operazione potrebbero superare di gran lunga i benefici in termini di sostenibilità. Naturalmente in cima ai pensieri di Cna Lombardia ci sono gli interessi del comparto e la sua transizione ecologica: ci vogliono, sì, incentivi, investimenti pubblici e politiche di formazione e accompagnamento alle nuove tecnologie sia per imprenditori sia per lavoratori, ma ci vuole anzitutto una forte flessibilità ideologica, un certo pragmatismo".

