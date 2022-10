Accordo tra Polizia informatica e Confindustria Trento

(ANSA) - TRENTO, 25 OTT - Il dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica del Trentino Alto Adige e vice questore di Trento, Alberto Di Cuffa, ha siglato un protocollo di intesa con il presidente di Confindustria del Trentino, Fausto Manzano, per prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche aziendali.

L'accordo, siglato alla presenza del questore di Trento, Maurizio Impronta, prevede la condivisione e l'analisi di informazioni tecniche volta ad impedire di minacce o vulnerabilità informatiche ai danni dei servizi e dei processi produttivi locali.

Oltre all'innalzamento dei livelli di sicurezza cibernetica - informa la Questura - l'intesa consentirà di ottimizzare le procedure di intervento in caso di incidente informatico, nonché lo sviluppo di momenti di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza e protezione delle reti e dei sistemi informativi automatizzati.

"Negli ultimi anni, anche le imprese trentine hanno registrato un forte aumento degli attacchi informatici. La firma di questo protocollo d'intesa va nella direzione di un rafforzamento delle politiche e dei servizi a favore di una tutela sempre maggiore e consentirà di ricevere dati e informazioni per incrementare i livelli di contrasto e prevenzione dei crimini informatici. Le segnalazioni del nostro sistema daranno agli esperti del centro operativo il materiale necessario a tracciare, riconoscere e gestire le nuove minacce alla cybersicurezza", ha spiegato Manzano. (ANSA).