++ Rdc: Inps, in 9 mesi 2022 spesi oltre 6 miliardi ++

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Nei primi nove mesi del 2022 l'Inps ha erogato oltre sei miliardi per il reddito di cittadinanza: lo si legge nell'Osservatorio sul reddito di settembre secondo il quale nel mese hanno ricevuto il sussidio contro la povertà 1.159.439 famiglie per un importo complessivo di 638,3 milioni e 550 euro medi a nucleo. Tra gennaio e settembre hanno ricevuto almeno una rata di reddito o pensione di cittadinanza 1.489.051 famiglie per 3.403.945 persone coinvolte e un assegno medio di 581,96 euro. Nel complesso la spesa nel 2022 è stata di 6,017 miliardi. (ANSA).