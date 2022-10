++ Rdc: Inps, a settembre per 1,16 milioni nuclei, 64% al Sud ++

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - A settembre sono stati quasi 1,16 milioni i nuclei che hanno percepito il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per 2,45 milioni di persone coinvolte. L'importo medio mensile risulta di 550,54 euro. E' quanto risulta dal relativo Osservatorio Inps, pubblicato sul sito. Il 64,7% delle famiglie beneficiarie risiede nel Sud e Isole (oltre 750 mila per quasi 1,7 milioni di individui), il 20,2% al Nord (234 mila famiglie per 430 mila persone coinvolte) e il 15% al Centro (174 mila famiglie per 328 mila individui). (ANSA).