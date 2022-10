Welfare: Cgil, rafforzare sanità e politiche sociali

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Cura, benessere, diritti, cittadinanza, universalità, pubblico. Queste le parole chiave intorno alle quali ruota la piattaforma della Cgil "Per uno Stato sociale forte, pubblico e universale", presentata nel corso dell'iniziativa "Salute e welfare creano il futuro". Per la confederazione di Corso d'Italia, "è il momento di rilanciare e dare forza ad una vertenza nazionale, da articolare in tutti i territori, per la difesa, il potenziamento e lo sviluppo della sanità pubblica e delle politiche sociali, a garanzia del diritto universale alla salute e a servizi e prestazioni sociali".

"L'emergenza pandemica - sottolinea la Cgil - ha segnato in modo profondo e drammatico la vita delle persone e delle nostre comunità e accresciuto diseguaglianze tra i territori, evidenziando i punti di forza ma anche le debolezze strutturali del nostro sistema di welfare e della nostra economia. Per questo, oggi più che mai, nel pieno di una crisi economica e sociale, è ancor più necessario investire sulla costruzione di un rinnovato e più solido sistema di welfare pubblico, accompagnato da politiche di promozione e di coesione sociale e sostenuto da servizi pubblici forti, a partire dal rilancio del servizio sanitario nazionale e dall'integrazione con il sociale".

Tra le proposte nel campo delle politiche della salute, per la Cgil occorre garantire un forte investimento, in termini economici e organizzativi, e sul personale con un piano pluriennale di assunzioni. Sulle politiche sociali, aumentare la spesa sociale e rafforzare la rete dei servizi pubblici. (ANSA).