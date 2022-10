Turismo: Confesercenti Toscana, sia diffuso sul territorio

(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - In Toscana c'è bisogno di "un turismo che deve essere sempre più orientato ad un turismo esperienziale, che riesca a diffondersi in tutto il territorio e riesca a far cogliere tutte le opportunità che ci sono: l'enogastronomia, la cultura, il territorio, il paesaggio, cioè i molteplici turismi della Toscana". Lo ha affermato Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana, in occasione di un incontro oggi a Firenze sul tema degli ambiti turistici.

"C'è la necessità di cambiare passo e di introdurre politiche strategiche di medio-lungo periodo per affrontare soprattutto il cambio di domanda turistica da parte delle persone che visitano la Toscana", ha detto Gronchi, osservando che "la Toscana ha costituito 28 ambiti territoriali omogenei: spesso accade che questi ambiti agiscano in maniera efficace ma disomogenea sul territorio, non riuscendo a volte a dare della regione un'immagine di un'offerta turistica univoca, coerente e attrattiva".

Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione Turistica, ha sottolineato l'importanza di "una strategia comune in collaborazione con l'insieme degli attori, pubblici e privati, del comparto. La piattaforma di dialogo, attuata dall'Agenzia e dall'assessorato al turismo, diventa quindi un vero e proprio programma di sviluppo che contribuisce a rafforzare la destinazione e la competitività regionale, con una costante attenzione all'innovazione e a nuovi modelli di sostenibilità". (ANSA).