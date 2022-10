Reddito: Tridico, errore cancellarlo.Anche Istat per tenerlo

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - "Oggi mi sembra che il consenso sull'abolizione del reddito di cittadinanza, sentendo anche i grandi istituti come l'Istat, o organizzazioni come la Caritas, non ci sia. Per me sarebbe sicuramente un errore certo". Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico a margine della presentazione del Rapporto Annuale Inps a Napoli. Tridico, presidente Inps dal 2019 nel governo M5S-Lega ha seguito il reddito dalla sua nascita e oggi precisa: "Vedremo - ha detto - quale sarà l'orientamento. Io penso che la direzione di approfondire e migliorare le politiche attive e i centri per l'impiego sia la direzione giusta. Per ragionare sul futuro bisogna guardare i dati di oggi, partendo ad esempio dalla quota di lavoratori a nero che oggi è al 12.5%, scendendo dal 3,5%.

Sento nei talk show che il reddito di cittadinanza fa aumentare il lavoro nero che invece è diminuito, quindi possiamo dire che non ha contribuito a farlo aumentare". (ANSA).