Professioni: attuari a 'disoccupazione zero', oggi congresso

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Una professione, quella dell'attuario (che si occupa di determinare l'andamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziarie, valutando, tra l'altro, l'equilibrio tecnico dei fondi pensione ed i rischi aziendali), svolta da più di 1.100 professionisti in Italia, iscritti all'Ordine che compie 80: oggi pomeriggio, a Roma, la categoria celebrerà il suo congresso, dalle 15, al Centro Congressi di via Alibert, aperto dalla relazione della presidente del Consiglio nazionale Tiziana Tafaro. A seguire, in una tavola rotonda, diversi relatori si confronteranno sul tema "Gli attuari al servizio della società: quale contributo hanno dato e quale daranno in futuro?". La professione, in virtù delle richieste sul mercato, può esser definita "a disoccupazione zero", e con sbocchi di lavoro redditizi per le future generazioni. (ANSA).