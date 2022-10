Professioni: 1.137 gli attuari in Italia, il 42% è donna

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Nel nostro Paese, gli attuari iscritti al Consiglio nazionale della categoria sono 1.137, nel 32% dei casi donne. E tutti affiancano alle attività lavorative "tradizionali", ossia quelle svolte per assicurazioni sulla vita, previdenza e assistenza e assicurazioni sui danni, una serie di "nuove competenze già consolidate", che vanno dal 'risk management' all'analisi dei fondi sanitari, mentre per il futuro sono all'orizzonte mansioni concernenti i "rischi sistemici in evoluzione", dal clima alla pandemia, dalle catastrofi al welfare pubblico e privato. Se ne è parlato oggi pomeriggio, a Roma, al congresso nazionale degli attuari. (ANSA).