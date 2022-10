Pensioni:Landini,non basta una quota,riforma sia complessiva (2)

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Continuare ad avere regole uguali per tutti che non riconoscano la gravosità e la differenza dei lavori è un altro elemento" su cui intervenire, sottolinea infatti Landini rimarcando che "donne e giovani hanno pagato più pesantemente di altri" la riforma Fornero, che i sindacati da tempo chiedono di superare.

Sulle pensioni, ricorda il leader della Cgil, era "cominciato il confronto anche con il governo appena uscito. C'è la piattaforma complessiva" di Cgil Cisl e Uil che "dice in modo esplicito che bisogna rivedere l'impianto". (ANSA).