Lomen presidente Piccola Industria di Confindustria Canavese

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Massimo Lomen è il nuovo presidente della Piccola Industria di Confindustria Canavese; succede a Claudio Ferrero che ha concluso il suo mandato. Lomen è amministratore unico di Tesi Srl, azienda che si occupa di consulenze. Nel precedente biennio ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e coordinatore del tavolo welfare ed è entrato a far parte anche del Comitato regionale della Piccola Industria di Confindustria Piemonte. "In pochi anni abbiamo subito la pandemia, le tensioni geopolitiche, la carenza di materie prime, la guerra in Ucraina, la crisi energetica - dichiara Lomen - abbiamo il compito di favorire l'associazionismo d'impresa per offrire alle aziende il sostegno concreto e necessario per affrontare tempi così critici". (ANSA).