Governo:Assolombarda,perMilano bene ministero Made in Italy

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Il ministero per le imprese e il Made in Italy può "assolutamente" aiutare Milano. E' quanto sostiene il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, interpellato sulla denominazione del ministero dello Sviluppo Economico. "Tutto ciò che viene fatto per valorizzare quello che di buono abbiamo nel nostro paese è benvenuto", aggiunge Spada, a margine del consiglio nazionale di Assolombarda. "Quello che noi aspettiamo - precisa - è di entrare in contatto con il ministero per capire che cosa si può mettere in campo dal punto di vista pratico".

