Gb: indici Pmi segnalano peggioramento recessione

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Gli indici pmi che anticipano l'attività economica in Gran Bretagna segnalano un intensificarsi della recessione causato dall'instabilità politica e dai recenti episodi di instabilità finanziaria.

L'indice, calcolato da S&P Global, complessivamente (per il settore manifatturiero e i servizi) è sceso a 47,2 a ottobre da 49,1 di settembre, contro attese per un valore pari a 48,1.

Chris Williamson, capo economista per le imprese di S&P Global, scrive che "il ritmo del declino dell'economia è accelerato dopo il recente sconvolgimento politico e finanziario". (ANSA).