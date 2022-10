Fisco: Bonomi, pronti a rivedere delega ma sia organica

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - "Anche sui temi fiscali, se vogliamo rivedere in maniera organica una nuova delega, siamo pronti".Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea di Federchimica.

"Ma deve essere chiara - ha aggiunto - perchè non si può parlare solo di Irpef ma c'è anche Irap e Ires. Una Ires che deve premiare le aziende che tengono gli utili in azienda".

(ANSA).