Confartigianato: Granelli, 900.000 imprese a rischio

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Abbiamo fatto una stima che ha dato risultati allarmanti: sono circa 900.000 le aziende che rischiano di avere grandi difficoltà con 3,5 milioni di lavoratori a rischio. Questa è la vera emergenza e l'auspicio è che si faccia presto perché la situazione è drammatica". Lo ha detto il presidente di Confartigianato Marco Granelli, a Torino per la celebrazione dei 50 anni di Confartigianato Imprese Piemonte. "I dati degli ultimi mesi ci fanno capire che siamo arrivati allo stremo delle forze. Per questo oggi servono misure veloci. Altrimenti rischiamo di perdere una ripartenza che sembrava lineare. Una cosa su tutte abbiamo chiesto al governo: che vengano fatte norme e provvedimenti a misura delle pmi artigiane perché fino a oggi si sono fatti provvedimenti che non hanno mai tenuto conto del tessuto economico effettivo del Paese che è rappresentato per il 99,4% da piccole aziende e artigiani". (ANSA).