Cina: +21,5% a settembre l'import di petrolio dalla Russia (2)

(ANSA) - PECHINO, 24 OTT - Le importazioni dal principale fornitore dell'Arabia Saudita hanno raggiunto quota 7,53 milioni di tonnellate (-5,4%), pari a 1,83 milioni di barili al giorno, in calo dagli 1,99 milioni di agosto. Nei primi nove mesi, Riad ha tenuto il primo posto con volumi di 65,84 milioni di tonnellate (-1%), mentre quelli russi sono aumentati di quasi il 9%, a 64,26 milioni.

I dati doganali hanno anche mostrato che le importazioni dalla Malesia, spesso usata come punto di trasferimento negli ultimi due anni per il petrolio originario dell'Iran, del Venezuela e, più di recente, della Russia, sono più che raddoppiate raggiungendo un nuovo massimo di 4,05 milioni di tonnellate, superando il record di agosto di 3,37 milioni di tonnellate.

Anche la Cina ha ricevuto circa 795.000 tonnellate di greggio statunitense a settembre, dopo lo zero di importazioni ad agosto, mentre non risultata petrolio proveniente direttamente dal Venezuela e dall'Iran. (ANSA).