Cdp-Unicredit, con Sace finanziamento 35 mln per Unox Group

(ANSA) - VENEZIA, 24 OTT - Sostenere i piani per l'innovazione, la sicurezza sul lavoro e lo sviluppo sostenibile di Unox, il primo produttore di forni professionali al mondo, è l'obiettivo dell'intervento finanziario da 35 milioni realizzato da UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti con la garanzia Sace, a favore dell'azienda padovana.

Cdp ha messo a disposizione un finanziamento da 15 milioni con l'obiettivo di sostenere gli investimenti sul fronte dell'innovazione, tra cui una nuova gamma di prodotti a elevata efficienza tecnologica e lo sviluppo di applicazioni digitali per gestire il prodotto da remoto. UniCredit ha strutturato, con l'intervento di garanzia di Sace, un'operazione da 20 milioni legata al raggiungimento di due obiettivi Esg che Unox si è impegnata a realizzare entro tre anni: l'acquisto di energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili e il conseguimento della certificazione ISO45001 per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro.

Tali obiettivi si innestano nel piano industriale pluriennale di Unox, che prevede anche la realizzazione di "Unox City", un polo industriale, logistico e di innovazione e di un nuovo Innovation Centre, per un investimento complessivo di 68 milioni; l'espansione all'estero con la costruzione di un nuovo sito produttivo negli Stati Uniti, operativo a partire dal 2023; l'apertura di altri Unox Experience Centre nel mondo, show room dotati di cucina dimostrativa.

Il gruppo Unox ha chiuso il 2021 con un fatturato consolidato di 182 milioni, per l'88% sui mercati esteri, dove è presente con 42 filiali. Il fatturato 2022 dovrebbe raggiungere i 270 milioni, in crescita del 50% sul 2021 e del 100% sul 2019; l'azienda ha chiuso il terzo trimestre 2022 con un fatturato pari a 191,4 milioni, +63% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (ANSA).