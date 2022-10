Camere commercio:Reggio,conclusi eventi celebrativi 160/mo

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 OTT - Si è conclusa con un evento istituzionale svoltosi nella sede dell'ente, la due-giorni di iniziative organizzate per celebrare i 160 anni dall'istituzione della Camera di commercio di Reggio Calabria.

"Un evento - ha detto il presidente dell'ente, Antonino Tramontana - che abbiamo voluto dedicare al territorio metropolitano, alle imprese e agli imprenditori, con un giusto riconoscimento anche al primo presidente della Camera Salvatore Rognetta al quale è stata intitolata la via antistante la sede camerale".

Nel corso dell'evento, cui hanno partecipato rappresentanti istituzionali e autorità, è stato celebrato attraverso un video il percorso lungo 160 anni compiuto dalla Camera fino all'affermazione del "moderno ruolo di partner delle imprese con un faro sempre acceso sul territorio", e sono stati consegnati riconoscimenti alle imprese reggine che si sono distinte in base a uno dei seguenti fattori di merito: capacità di esportare nel mondo il brand Reggio Calabria; storicità imprenditoriale (almeno 25 anni di attività); creazione di posti di lavoro; innovazione e sostenibilità ambientale.

Le dieci imprese individuate, in ordine alfabetico, sono: Buonafede S.r.l., Capua 1880 società a responsabilità limitata, Casae' F.lli Laruffa Srl, Gioia Succhi S.r.l., Mammoliti Aldo, Medi-Line - S.r.l., Pierluigi Nicola Umberto Taccone, Poliambulatorio Medico dott. Lamberti Castronuovo S.r.l., Spataro Gioielli S.r.l., Vima di Vitetta Malara Marta. Ad ulteriori due imprese, Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola e Felici Da Matti società cooperativa sociale, la Giunta camerale ha voluto assegnare riconoscimenti speciali rispettivamente per l'impegno nell'economia circolare e per l'idea di impresa.

Con una cerimonia all'esterno della sede camerale, il presidente Tramontana, il sindaco Brunetti e gli eredi di Salvatore Rognetta hanno "scoperto" la targa a lui dedicata e donata dalla Cna di Reggio Calabria.

"Le celebrazioni - è detto in una nota - si erano aperte il 21 ottobre con l'evento Bergarè interamente dedicato al Bergamotto di Reggio Calabria, quale prodotto identitario del nostro territorio. Le iniziative si sono svolte all'insegna della condivisione con le istituzioni locali e della collaborazione da parte delle imprese del territorio, realizzate con modalità nuove nel pieno rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Gli eventi, infatti, sono stati realizzati con la partecipazione gratuita dei 5 chef di ristoranti stellati calabresi ed il contributo delle imprese che, aderendo ad apposito avviso di sponsorizzazione, hanno offerto prodotti e servizi". (ANSA).