Bcc: da Cdp 200 milioni per Pmi e Mid-Cap nel manifatturiero

(ANSA) - TRENTO, 24 OTT - Sostenere i piani di crescita e le potenzialità delle aziende italiane di minori dimensioni nel settore manifatturiero e agevolarne l'accesso al mercato dei capitali, migliorando anche le prospettive occupazionali e l'impatto ambientale. Questi - informa una nota - gli obiettivi dell'emissione obbligazionaria da 200 milioni interamente sottoscritta da Cassa depositi e prestiti in favore di Cassa centrale banca. Le risorse saranno destinate a circa 70 Pmi e Mid-Cap italiane per la realizzazione di nuovi investimenti e per far fronte alle esigenze relative al capitale circolante. Si stima che l'accordo con Cdp genererà - solo in Trentino - una ricaduta stimabile in oltre 33 milioni euro sui 200 totali del prestito. Nel dettaglio, ogni finanziamento potrà avere un importo massimo di 17,5 milioni, con una durata minima non inferiore a 18 mesi, e potrà essere erogato da Cassa centrale banca, anche in pool con le Banche di Credito Cooperativo (Bcc) - Casse Rurali - Raiffeisenkassen del Gruppo.

Quest'ultima eventualità - precisa la nota - potrà verificarsi sia nel caso in cui la banca capofila conceda agli istituti finanziari menzionati una quota della provvista di Cdp da erogare alle aziende, sia nel caso in cui le stesse Banche del Gruppo cassa centrale intervengano nell'operazione aggiungendo risorse proprie a quelle già impegnate da Cdp. Il prestito obbligazionario costituisce l'emissione inaugurale di Cassa Centrale Banca nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes Programme di 3 miliardi, quotato presso la Borsa di Dublino. (ANSA).