++ Pensioni: Bonomi, confronto ma senza creare nuovi poveri ++

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - "Siamo disponibili a parlare di prepensionamenti e daremo il nostro contributo ma non nelle configurazioni che ci sono oggi perchè hanno già dimostrato che non funzionano". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea di Federchimica.

"Perchè - ha aggiunto - se ci viene detto che servono per l'occupazione giovanile è stato già dimostrato che non è così.

Per non scassare i conti dell'Inps si parla di provvedimenti con una riduzione della soglia delle pensioni, questo crea i prodromi dei futuri poveri". (ANSA).