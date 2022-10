++ Germania, indice Pmi manifatturiero va a picco a 45,7 ++

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - L'indice Pmi che misura l'attività del settore manifatturiero in Germania va a picco, segnando a ottobre 45,7, contro le attese di 47,0.

L'indice dei servizi è risultato, come nelle attese, a 44,9, ma il Pmi complessivo sull'attività economica segnala una decisa contrazione a 44,1 da 45,7 di settembre, contro le attese per un rallentamento più soft a 45,5. (ANSA).