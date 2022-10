Confesercenti: nuovo Governo mantenga sostegni per i consumi

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Meno regali sotto l'albero e meno viaggi. Il mondo del commercio inizia già a misurarsi con la stagione dei consumi per eccellenza, che quest'anno coincide con una grave crisi dell'energia ed un incubo recessione alle porte per gran parte dei paesi europei. Caro-bollette e inflazione gelano infatti le aspettative e le intenzioni di acquisto per le feste natalizie, mettendo a rischio circa 5 miliardi di euro di consumi secondo le stime di Confesercenti, sulla base di un sondaggio condotto insieme a SWG su un campione di consumatori tra i 18 ed i 65 anni di età. Per questo l'associazione chiede "di intervenire urgentemente: al nuovo governo chiediamo di mettere tra le priorità il prolungamento ed il rafforzamento dei sostegni fino a quando il calo dei prezzi degli energetici non beneficerà famiglie e imprese. Ma anche di pensare a una detassazione straordinaria delle tredicesime: un intervento che darebbe impulso ai consumi". (ANSA).