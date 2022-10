Ricolfi, governo verrà giudicato su bollette, pensioni e rdc

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "I ministi li giudicheremo dal comportamento, vedremo cosa faranno, teniamo conto che la situazione è in una fase diversa dal passato ma non vedo possibilità di dare giudizi ora sui ministri. Sulle cose importanti ci sara discontinuità solo nel senso che tutti i nodi che Draghi non ha saputo o voluto sciogliere a partire dall'energia, dovranno essere sciolti: mi aspetto a giorni un intervento incisivo sulla questione bollette. Il governo verrà giudicato soprattutto su bollette, pensioni e il reddito di cittadinanza. Sono interventi che non potranno essere dilazionati". Così il sociologo, politologo e accademico italiano a Rainews. (ANSA).