Pensioni: si cerca flessibilità per 'over 60'

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Appena insediato il governo, i sindacati hanno ricordato il nodo pensioni da sciogliere.

Richiesta che la neo ministra Marina Calderone sembra aver indirettamente raccolto: "Sapete perfettamente che non mi sottrarrò ai temi, li affronteremo anche ascoltando le istanze delle parti sociali" ha detto dopo il suo insediamento.

Al momento non c'è una sua proposta di partenza, assicurano dal Ministero. In un'analisi diffusa a maggio scorso dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, categoria di cui la neoministra era al vertice, si fa riferimento ad una Quota 100 o 102 "flessibile", una condizione che dovrebbe consentire l'uscita dei lavoratori di età compresa tra i 61 ed i 66 anni con almeno 35 anni di contributi visto che l'obiettivo comune sarebbe quello di superare la Legge Fornero e l'obbligo di pensionamento a 67 anni (ANSA).