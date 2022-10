Pensioni: Sbarra, serve un accordo, no a penalizzazioni

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Serve subito un accordo sulle pensioni. Per scongiurare lo scalone della legge Fornero. Per conquistare una riforma che dia stabilità e inclusività al sistema previdenziale. Per garantire a tutti, a partire dai giovani, assegni dignitosi. E sia chiaro: non accetteremo penalizzazioni che mettano sulle spalle dei più deboli il costo della crisi". Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, dal palco della manifestazione sulla sicurezza sul lavoro. Le pensioni, rimarca, "non sono una gentile concessione del governo e dei parlamenti, sono salario differito. Sono un diritto". Il nuovo governo, ribadisce, "lo attendiamo alla prova dei fatti". (ANSA).