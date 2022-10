Moda: Imperiale(SSIP), nostra mission a difesa Made in Italy

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - "Il tema trattato ci vede particolarmente impegnati. Per la nostra mission, per le competenze a noi attribuite dalla legge". Così Edoardo Imperiale, direttore generale della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti (Ssip), intervenendo al convegno 'Marchi d'impresa: case historires' nella sessione 'Contraffazione del marchio' presso l'Archivio di Stato di Napoli, diretto da Candida Carrino.

Un week end dedicato alla messa a fuoco dell'importanza dei marchi e della loro salvaguardia contro i contraffattori del prodotto.

"La Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) è - ha ricordato Imperiale - un Organismo di Ricerca Nazionale istituito con regio decreto nel 1885. Da allora opera a supporto di tutte le aziende italiane del settore conciario e della filiera Pelle con attività di ricerca e sviluppo, formazione, certificazione di prodotti e processi, analisi, controlli e consulenza scientifica. Negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con le Università e con le Istituzioni competenti, sempre più centrale. Un percorso che deve assolutamente continuare e crescere".

"La Ssip, con tutti gli operatori, pubblici e privati, che lavorano per la legalità e per la tutela della produzione italiana di qualità, e' in campo - ha detto Imperiale - per dare il suo contributo contro le contraffazioni, per la certificazione di qualità e per la tutela del Made in Italy".

"Con le disposizioni in materia di utilizzo dei termini 'cuoio', 'pelle' e 'pelliccia' e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria ai sensi del decreto legislativo n. 68/20è diventata - ha spiegato - riferimento nazionale per queste sfide".

La Ssip ha partecipato alla due giorni contribuendo alle esposizioni e con le fotografie più rappresentative dei laboratori custodite presso la Biblioteca, nonché con alcuni fascicoli storici della rivista ufficiale, CPMC, a testimonianza della ultracentenaria attività partita con la prima pubblicazione del 1923. (ANSA).