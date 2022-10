Irap: Confcommercio Trieste, bene posticipare seconda rata

(ANSA) - TRIESTE, 22 OTT - Confcommercio Trieste guarda con favore alla scelta della Giunta regionale di posticipare il versamento della seconda rata dell'Irap. "Un provvedimento - afferma il presidente, Antonio Paoletti, in una nota diffusa oggi - che garantisce maggiore liquidità alle imprese in un frangente in cui i costi delle materie prime e dell'energia ne stanno mettendo in crisi l'esistenza sul mercato". (ANSA).