Governo: Confprofessioni, con Calderone attento ad autonomi

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "La scelta di Marina Calderone al ministero del Lavoro rappresenta una apertura nei confronti del comparto professionale e dei corpi intermedi", e "avere come interlocutore un tecnico competente, che conosce bene criticità e bisogni dei liberi professionisti, è un primo passo verso una ripartenza del sistema produttivo nel nostro Paese". Parola del presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, in merito alla scelta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni di affidare a Calderone, già presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e del Comitato unitario delle professioni (l'organismo che raccoglie decine di Ordini professionali), l'incarico di guida del dicastero di via Veneto. "La sua capacità di affrontare concretamente i temi del lavoro ci fa sperare nella possibilità di rendere il sistema più competitivo, ripartendo dal rilancio dell'occupazione, dalla riduzione del cuneo fiscale e contributivo, fino alla riforma delle pensioni e alla tenuta dei redditi. Al neoministro vanno le nostre congratulazioni e un augurio per un proficuo lavoro", si legge in una nota della Confederazione dei lavoratori autonomi iscritti ad Ordini e Collegi professionali. (ANSA).