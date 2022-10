Governo: Confindustria Puglia, auguri a Fitto e Mantovano

(ANSA) - BARI, 22 OTT - Il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana esprime, a nome di tutti gli industriali pugliesi, la sua soddisfazione per la nomina di Raffaele Fitto nella squadra del Governo Meloni e di Alfredo Mantovano come sottosegretario dalla Presidenza del Consiglio. "Al neo ministro degli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr - dice Fontana - rivolgiamo le nostre più vive congratulazioni. La scelta di una persona così valida e capace dà lustro alla nostra Puglia. Sono certo che Fitto saprà svolgere il suo impegno politico con fermezza, caparbietà e con la competenza che da sempre lo contraddistingue e con il quale potremo portare avanti, in un momento così difficile, tutte le azioni già avviate con il PNRR in favore del Mezzogiorno e raggiungere con determinazione gli obiettivi condivisi per rilanciare l'intero Paese". Su Mantovano, aggiunge: "Questa nomina ci rende orgogliosi ed è un segnale importante per la nostra Puglia. È stato composto oggi un esecutivo di alto profilo. Mantovano si è sempre distinto per le sue eccezionali capacità politiche e sono sicuro che sapremo avviare un dialogo costruttivo con tutto il neo costituito Governo nell'esclusivo interesse del nostro Paese che vive uno dei momenti più complessi della sua storia. Abbiamo necessità di persone così valide per affrontarlo e superarlo nel più breve tempo possibile". (ANSA).